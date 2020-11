Beim Segelflugplatz in Wiescheid : Teurer BMW X5 brennt nach technischem Defekt aus

Beim Segelflugplatz in Wiescheid

LANGENFELD Offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt ist am frühen Donnerstagmorgen ein teurer BMW X5 in Wiescheid vollständig ausgebrannt.

Nach Polizeiangaben war der 27 Jahre alte Fahrer dieses SUV gegen 6 Uhr unterwegs gewesen, als plötzlich Rauch aus dem Handschuhfach ins Wageninnere drang. Als der Solinger in der Nähe des Segelflugplatzes am Graf-von-Mirbach-Weg anhielt, schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der 27-Jährige alarmierte die Feuerwehr, bei deren Eintreffen der BMW in voller Ausdehnung brannte. Die Wehrleute gingen mit Löschschaum gegen das Feuer vor. Dabei entzündete sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers mehrfach ausgelaufener Kraftstoff aus dem durchgebrannten Tank. Verletzt wurde niemand.