Neuinfektionen-Inzidenz: 202,2 : Coronavirus: Monheimerin (90) stirbt, 1020 im Kreis sind infiziert

Langenfeld/Monheim Mit dem Tod einer 90-jährigen Monheimerin und eines 79-jährigen Velberters steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis Mettmann auf 108.

Die Zahl der nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen ist im Kreis Mettmann erstmals über 1000 gestiegen, die Neuinfektionen-Inzidenz mit 202,2 erstmals über die 200er-Marke. Für Mittwoch meldet das Gesundheitsamt kreisweit 1020 Infizierte, 84 mehr als am Dienstag. Davon wohnen in Erkrath 70 (+8 / 10 Neuerkrankungen), in Haan 39 (-4/3), in Heiligenhaus 84 (+15/21), in Hilden 131 (+8/21), in Langenfeld 82 (+4/10), in Mettmann 62 (-3/4), in Monheim 91 (+13/17), in Ratingen 135 (+4/22), in Velbert 260 (+37/50) und in Wülfrath 66 (+2/4). Als genesen gelten inzwischen 3243 (+76) Menschen, darunter 383 Langenfelder und 331 Monheimer. In Quarantäne sind kreisweit aktuell 3099 Menschen, darunter 280 Langenfelder und 408 Monheimer. In Krankenhäusern werden kreisweit 50 Corona-Patienten behandelt, davon 6 Langenfelder und 2 Monheimer.