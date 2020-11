Inzidenz im Kreis Mettmann sinkt leicht : Mehr als 3000 Menschen in Corona-Quarantäne

87 weitere Menschen sind im Kreis Mettmann positiv getestet worden. Mehr als 3000 befinden sich in Quarantäne. 52 Corona-Patienten werden momentan in Krankenhäusern betreut.

Fallzahlen. Die Zahl der nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Mettmann steigt weiter. Nachdem das das Gesundheitsamt am Mittwoch noch von 1020 Infizierten sprach, waren es am Donnerstag bereits 1107. Davon leben in Erkrath 85 (+15; 25 Neuerkrankungen), in Haan 44 (+5; 12 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 83 (-1; 5 Neuerkrankungen), in Hilden 144 (+13; 26 Neuerkrankungen), in Langenfeld 88 (+6; 11 Neuerkrankungen), in Mettmann 68 (+6; 12 Neuerkrankungen), in Monheim 90 (-1; 6 Neuerkrankungen), in Ratingen 158 (+23; 28 Neuerkrankungen), in Velbert 283 (+23; 42 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 64 (-2; 5 Neuerkrankungen).