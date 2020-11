Veranstaltungskalender : Langenfeld sagt Eisbahn ab, Monheim hält daran fest

Ab dem 27. November soll die Eisbahn vor dem Monheimer Rathaus bis Anfang Januar geöffnet sein. Die beliebte Almhütte wird es diesmal nicht geben. Foto: RP/Thomas Lison

Langenfeld/Monheim Corona-bedingt fallen in den beiden Städten Veranstaltungen aus. Auch ohne Martinsmarkt gibt es jetzt einen verkaufsoffenen Sonntag.

(mei) Mit der Corona-Pandemie ist nicht zu spaßen. Deshalb wird in nächster Zeit weiteres Vergnügen aus den Veranstaltungskalendern beider Städte gestrichen.

In Langenfeld wird nach Angaben von Bürgermeister Frank Schneider nach der schon erfolgten Absage aller Weihnachtsmärkte auch die Eisbahn ganz entfallen, die bislang noch in coronagemäß abgespeckter Form für den Marktplatz eingeplant war. „Auch Karneval wird in dieser Session nicht stattfinden“, bekräftigte Schneider.

In Monheim wurde wegen des derzeitigen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen bereits der alljährliche Martinsmarkt am kommenden Wochenende abgesagt. Der vom Stadtrat für den 8. November beschlossene verkaufsoffene Sonntag wird laut Rathaussprecherin Birte Hauke „aber dennoch statt finden. Von 13 bis 18 Uhr öffnen mehrere Händler in der Stadtmitte ihre Geschäfte“.

Anders als Langenfeld hält Monheim an der Eisbahn auf dem Rathausplatz fest. „Sie wird am 27. November eröffnet“, sagte die Monheimer Wirtschafts- und Tourismusförderin Estelle Dageroth am Mittwoch unserer Zeitung. Coronabedingt werde diesmal daneben nicht die beliebte Almhütte aufgestellt, sondern ein Bistro. Gemäß des November-Lockdowns für die Gastronomie werde dieses Bistro anfangs Gäste nicht bewirten, sondern Imbisse nur zum Mitnehmen anbieten. Auch der für das dritte Adventswochenende in der Monheimer Altstadt geplante Weihnachtsmarkt steht vorerst weiter im Terminkalender.

Aufgrund der aktuell pandemiebedingten Einschränkungen hat in Langenfeld die Schauplatz GmbH alle bis Ende November in Stadthalle, Flügelsaal oder Schaustall vorgesehenen Veranstaltungen abgesagt. „Wir freuen uns, dass wir mit vielen Künstlern und Agenturen sehr schnell Ersatztermine für die ausgefallenen Abende finden konnten“, sagt Schauplatz-Chef Georg Huff. Der gerade ausgefallene Langenfelder Poetry Slam soll am 31. Januar in der Stadthalle nachgeholt werden. Die beiden in dieser Woche dort gestrichenen Gastspiele von Jürgen B. Hausmann sollen am 13. und 16. Dezember über die Bühne gehen. Das Sinfonieorchester Bergisch Gladbach verlege sein Konzert in der Stadthalle vom 22. November auf den 12. Dezember. Und Kabarettist Herr Schröder wird erst am 25. Juni aus dem Nähkästchen im Lehrerzimmer erzählen.