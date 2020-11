Düsseldorf-Flehe : A46: Rheinbrücke am Wochenende einseitig gesperrt

Düsseldorf / Kreis Mettmann Eine Vollsperrung der A46-Rheinbrücke bei Düsseldorf-Flehe in Richtung Neuss kündigt Straßen-NRW für dieses Wochenende an. Das bedingt Umleitungen auf den Autobahnen der Region.

Nach Angaben des Landesbetriebs sind zwei Anschlüsse des Querrahmensystems der A46-Rheinbrücke bei Flehe schadhaft, so dass sie instand gesetzt werden müssen. Die Arbeiten werden laut Straßen-NRW von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, ausgeführt. Hierfür sei in Fahrtrichtung Neuss die A46 am Freitag ab 22 Uhr zwischen der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk und Neuss-Uedesheim voll gesperrt. In Fahrtrichtung Wuppertal steht ab 20 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.