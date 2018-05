Langenfeld: Diese Bands rocken den Marktplatz

Ein Heimspiel hat am 1. August die Band "Triple Sec" (Bild: Gitarrist Oliver Schwung), die schon dreimal bei "Langenfeld live" dabei war. Foto: rm-

Langenfeld Die sieben Konzerte der Open-Air-Reihe "Langenfeld live" im Zentrum stehen jetzt fest. Die Rheinische Post ist wieder Medienpartner.

Das Programm für das sommerliche Freiluft-Spektakel auf dem Marktplatz steht. Die Verträge mit den auftretenden Bands seien unterzeichnet, sagt Anna Ott von der Joko GmbH. Die Siegener Agentur organisiert die Open-Air-Konzertreihe gemeinsam mit dem Langenfelder Marketingverbund Kommit; die Rheinische Post ist seit der Premiere 2010 als Medienpartnerin dabei. Ab dem 18. Juli steht an sieben Mittwochabenden hintereinander jeweils eine Gruppe drei Stunden lang auf der Bühne. Der Eintritt zu diesen durch den Getränkeverkauf und weitere Sponsorengelder finanzierten Konzerten ist frei. Zum Start treten die Jim Button's aus Langenfeld auf.

Was Bei der Freiluft-Konzert-Reihe "Langenfeld live" treten sieben Bands gratis auf dem Marktplatz auf. Vom 18. Juli bis 29. August immer mittwochs, 18 bis 21 Uhr.

"Es ist super, wie sich diese Langenfeld-live-Reihe etabliert hat", sagt Jan Christoph Zimmermann. Der städtische Citymanager und Kommit-Chef rechnet pro Konzert mit 1800 bis 2000 Zuschauern. "Darunter sind erfahrungsgemäß viele Auswärtige, die sich freuen, dass in Langenfeld die ganzen Sommerferien hindurch etwas geboten wird." Da die Konzerte mit Rücksicht auf die Anwohner jeweils auf 18 bis 21 Uhr beschränkt seien, profitierten vorher die Läden und danach die Cafés und Restaurants von den vielen Menschen im Stadtzentrum.

"Es hatten sich viele Bands beworben, die in Langenfeld vor großem Publikum auftreten möchten", berichtete Anna Ott. Bei der Auswahl der Gruppen achten die Veranstalter laut Zimmermann auf eine gute Mischung der Musikrichtungen. "Einerseits wollen wir alle Generationen ansprechen. Andererseits sollen nicht nur internationale Pop- und Rockklassiker erklingen." Auch deutschsprachige Lieder kommen gut an, wenn vor allem in Bühnennähe das Publikum mitsingt.