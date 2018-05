Gut Gereist: Heimatbund besichtigt Schloss Brühl

Langenfeld

Die Mitglieder und Freunde des Heimatbunds Monheim haben ihrenjährlichen Ausflug zum Schloss Augustusburg nach Brühl gemacht. dort haben die Teilnehmer eine Schlossführung sowie ein üppiges Mittagessen im Brühler Wirtshaus genossen, teilt Bernd Gehrmann, Vorsitzender des Heimatbundes Monheim, mit. Anschließend blieb genug Zeit, um bei strahlendem Sonnenschein durch den Schlosspark zu spazieren, in der Brühler City zu shoppen, sich gemütlich in ein Café zu setzen oder einfach nur auf der Schlosswiese zu entspannen. Nach einer einstündigen Busfahrt, erreichten die Teilnehmer am frühen Abend das Deusser-Haus, berichtet Gehrmann zufrieden.