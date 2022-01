Silvesterkonzert in der Propsteikirche in Kempen : Mit bekannten Werken ins neue Jahr

Hiroko Inoue und Jean Pierre Steijvers gaben gemeinsam ein Konzert in der Kempener Propsteikirche. Foto: Sweegers Foto: Hans Sweegers

Kempen Das Silvesterkonzert in der Propsteikirche war bestens besucht. Das Besondere: Vier Hände und vier Füße interpretierten die ausgewählten Orgelwerke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele M. Knoll

Der Andrang für das Silvesterkonzert in der Kempener Propsteikirche ist so groß, dass die Organisatorin Ute Gremmel-Geuchen schließlich auch das Chorgestühl für das Publikum freigibt. Stimmungsvoll wird der Kirchenraum weitgehend nur durch Kerzen in den Bankreihen beleuchtet. Ute Gremmel-Geuchen freut sich in ihrer Begrüßung darüber, dass so viele gekommen sind und offensichtlich Live-Musik durch nichts zu ersetzen ist. Außerdem verspricht sie, jedes Werk anzukündigen, denn es gibt nicht genügend Programmzettel.

Das Besondere dieses Silvesterkonzerts, das vielleicht neben den Entzugserscheinungen unter Musikliebhabern für diese unerwartet hohe Nachfrage gesorgt hat, sind die vier Hände und vier Füße, die die Orgelwerke interpretieren werden. (Doch leider war es nicht möglich, dieses Spiel auf Leinwände zu übertragen.)

Das Ehepaar Hiroko Inoue (Osaka/Moskau) und Jean Pierre Steijvers (Roermond) hat sich ein Programm vorgenommen, in dem mit einer Ausnahme nur Orchesterwerke für ein Organisten-Duo arrangiert wurden. Für ein solches Konzert bietet die Albiez-Orgel der Kempener Propsteikirche beste Voraussetzungen.

Die beiden Organisten beginnen mit zwei Sätzen aus der Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur von Johann Sebastian Bach, der Ouvertüre und der berühmten Air. Leider setzen sie dabei nur minimalistisch unterschiedliche Register ein, so dass die Assoziation eines Orchesterwerkes kaum aufkommen kann. Mit der Zuordnung der Register im Allegro molto aus Mozarts Symphonie Nr. 40 in g-Moll muss man sich auch erst einmal anfreunden. Das ebenfalls sehr bekannte Thema setzen sie akustisch eher in den Hintergrund.

Als eine kleine Entdeckung entpuppt sich das zeitgenössische Werk „Wave for Organ Duet” von Ad Wammes (*1953) mit den Sätzen „Gentle breeze” und „Row the boat”. Die leichte Brise kommt mit säuselnden Klängen und einer darüber schwebenden Melodie sehr überzeugend von der Orgel. Für die Umsetzung des Bootsruderns zieht man abwechslungsreich die Register.