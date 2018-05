Langenfeld: Rabiates Duo will mit gestohlener EC-Karte bezahlen

Rabiates Duo will mit gestohlener EC-Karte bezahlen

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagnachmittag versucht, bei einer Tankstelle an der Kölner Straße mit einer vermutlich gestohlenen EC-Karte zu bezahlen. Zudem sollen sie einen Kunden zu Boden gestoßen haben. Gegen 16.40 Uhr hatten sie einen silbernen Opel Astra aufgetankt. Die Tankrechnung sowie zwei Stangen Zigaretten wollten sie laut Polizeibericht mit einer offensichtlich entwendeten EC-Karte bezahlen. Als der Angestellte die Polizei alarmierte, fuhren die Männer umgehend vom Gelände der Tankstelle, kamen aber kurz darauf zu Fuß zurück. Einer von ihnen griff über die Theke, nahm die Zigaretten an sich. Ein Kunde versuchte, einen der Männer festzuhalten, wurde aber zu Boden gestoßen. Das Duo flüchtete ohne Zigaretten. Einer der mit Akzent sprechenden Männer ist etwa 1,85 Meter groß, kräftig, hat einen schwarzen Vollbart, soll arabisch aussehen, trug Jeans, schwarzes T-Shirt und schwarzes Basecap. Sein Komplize ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, trug Jeans, rotes T- Shirt und rotes Basecap.