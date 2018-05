Gut Gegessen : Monheimer SPD speist in Arcen

Langenfeld Auch in diesem Jahr ging es für die AG 60+ der Monheimer Sozialdemokraten wieder zum Spargelessen. In Straelen/Brüxken kehrten die Teilnehmer bei Bauer Pasch ein. Nach dem Verzehr einer großen Portion Spargel mit Sauce Bernaise und Schinken ging es weiter nach Holland. Ziel waren die Kasteeltuinen in Arcen. Dort befindet sich rund um das Schloss aus dem 17. Jahrhundert ein rund 32 Hektar großer Gartenkomplex. Zu bestaunen gibt es außer dem Schloss 15 unterschiedliche Gärten.

Bei einem Rundgang haben die Genossen unter anderem ein Rosarium, einen orientalischen Wassergarten oder einen Skulpturengarten besichtigt. Die Teilnehmer bedauerten, nur zwei Stunden Zeit für einen ersten Eindruck dieser herrlichen Anlage zu haben. Auf der Heimfahrt äußerten sie den Wunsch, diesen Garten noch einmal zu besuchen, berichtet die SPD.

(RP)