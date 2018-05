Langenfeld : Engpässe auf der A 3 bei Langenfeld Richtung Süden

Langenfeld Der Landesbetrieb Straßen NRW lässt in den nächsten Wochen die Fahrbahn der A 3 sanieren. Dadurch wird es auf der Autobahn zwischen Langenfeld und Opladen nachts zu Engpässen in Fahrtrichtung Frankfurt kommen. In folgenden Nächten steht von 22 bis 5 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung: von Montag auf Dienstag, von Montag, 4. Juni, auf Dienstag, 5. Juni.

In folgenden Nächten können Autofahrer von 22 Uhr bis 5 Uhr nur zwei Fahrstreifen benutzen: von heute bis Sonntag, von Dienstag, 29. Mai, bis Donnerstag, 31. Mai, von Freitag, 1. Juni auf Samstag, 2. Juni, und von Montag, 4. Juni, bis Samstag, 9.Juni. Die Fahrbahnsanierung dauert nach Angaben des Landesbetriebes voraussichtlich bis Ende Juni. Anschließend werde die Verkehrsführung zurückgebaut.

(elm)