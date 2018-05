Lokalsport: Außenseiter verliert Pokal-Halbfinale knapp mit 1:2

Langenfeld/Monheim Die Partie war über 90 Minuten ein Duell auf Augenhöhe und ein Unterschied von zwei Klassen nicht zu erkennen. Deshalb blieb das Halbfinale des Kreispokals zwischen den Fußballerinnen des HSV Langenfeld, die in der Bezirksliga als Meister und Aufsteiger zur Landesliga feststehen, und den benachbarten Sportfreunden Baumberg (SFB) aus der Niederrheinliga auch bis zum Schluss völlig offen. Am Ende verpasste der Außenseiter HSV, der eine kämpferisch sehr starke Vorstellung ablieferte, die erhoffte Überraschung knapp - 1:2 (0:1).

In der zweiten Halbzeit machte der HSV noch mehr Druck - und wurde dafür belohnt. Eine der Chancen für die Gastgeberinnen brachte das verdiente 1:1 (63.) durch Julia Keppner, so dass Langenfeld jetzt auf eine echte Wende hoffen durfte. Der nächste Treffer, der in der Luft zu liegen schien, fiel dann allerdings auf der anderen Seite. Der 28-Meter-Schuss von Ebru Yilmaz brachte dem Niederrheinligisten die 2:1-Führung (74.), die er in der letzten Viertelstunde geschickt über die Zeit brachte.