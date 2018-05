Langenfeld: Immigrather beklagt Müll an Sammelcontainern

Langenfeld Herbert Peter (84) kennt diesen Anblick zu Genüge, doch beim Spaziergang an der Kronprinzstraße ärgert er sich immer wieder darüber: Sechs gefüllte und teils aufgerissene blaue Müllsäcke liegen gestern nahe der Autobahnunterführung im Gras. Neben dem Altkleidercontainer ist ein großer Haufen ebenso prall gestopfter gelber Säcke, auf und neben den Altglascontainern stehen Flaschen und Glasbehälter aller Art. "Es ist wirklich schlimm, wie es hier aussieht", meinte der 84-Jährige. Beim Bürgermonitor unserer Zeitung meldete er sich mit drei Fotos, die er gerade aufgenommen hatte. "Nach Feiertagen sieht es hier ganz besonders hässlich aus!"

Für den Umbau der Solinger Straße und ein besseres Erscheinungsbild in Richtung Stadtmitte werde viel Geld ausgegeben, fuhr Peter fort. "Und dann lässt man diesen ebenfalls an einer stark frequentierten Straße gelegene Stelle hier so verkommen". Dies ärgere nicht nur Anwohner und Spaziergänger, sondern mache auch auf Auswärtige einen schlechten Eindruck.

Wie in anderen Städten seien Scherben, Deckel und anderer Müll rund um Altglascontainer auch in Langenfeld ein Problem, räumte Bastian Steinbacher ein. Der Chef des städtischen Betriebshofs merkte an, dass einer seiner Mitarbeiter täglich ausschließlich solche Sammelstellen abfahre. "Er reinigt die Standorte und betreibt zugleich auch etwas Grünpflege." Bedingt durch die Feiertage oder Krankheiten könne es sein, dass Glascontainer hin und wieder nicht zu den üblichen Terminen entleert würden. Steinbacher versprach, seinen Mitarbeiter speziell auf die von RP-Leser Peter beanstandete Stelle an der Kronprinzstraße hinzuweisen. Die mit der Altglasabfuhr beauftragte Entsorgungsfirma Awista hat laut Dirk Heinrichs aus dem im Rathaus zuständigen Steuerreferat "selbst ureigenstes Interesse daran, dass vor der Entleerung die Container nicht überquellen und keine Flaschen darauf abgestellt sind". Sie richte ihre Touren danach aus, welche der 86 Standorte besonders rege genutzt werden. "Es ist wirklich ärgerlich und für mich unverständlich, warum jemand Flaschen auf einen vollen Container stellt statt sie zum nächsten zu bringen."