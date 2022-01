Kulturkreis Radevormwald : Pop-Jazz-Konzert mit den „Forsonics“

Radevormwald Die Band spielt am 14. Januar im Bürgerhaus und interpretiert Pop-Klassiker aus dem vergangenen Jahrhundert neu. Karten gibt es in der Stadtbücherei Radevormwald.

„Nach zahlreichen, bundesweiten Konzerten im vergangenen Jahr gastiert Forsonics mit ihrem lyrischen und atmosphärischen Jazz-Sound nach längerer Zeit wieder einmal in der Bergstadt“, heißt es in der Ankündigung. Neben den bekannten Titeln der beiden CDs „Forsonics“ und „Timeline“, wird die Band, als eine Art Reminiszenz an einige Popgrößen der 1960er bis 1980er Jahre (Beatles, Police, Peter Gabriel, Herbert Grönemeyer, Depeche Mode und andere), Stücke aus dieser Zeit in ihrem eigenen Sound neu arrangieren und interpretieren.