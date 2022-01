Aktuelle Statistik auch für Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen : Hückeswagener sind spendenfreudig

Hückeswagen Die Bürger lassen Millionenbeiträge an gemeinnützige Organisationen fließen. Doch welche Städte sind Spitzenreiter im Oberbergischen und im Rheinisch-Bergischen Kreis?

Die Schloss-Stadt gehört zu den Top-100-Städten in Nordrhein-Westfalen mit den spendenfreudigsten Bürgern. Das zeigt sich an einer Auflistung, die jetzt das Statistische Landesamt veröffentlicht hat. Demnach haben im Jahr 2017 genau 1586 von insgesamt 5191 gemeldeten Steuerpflichtigen in Hückeswagen eine Spende an gemeinnützige Organisationen geleistet. Dabei kamen insgesamt 983.000 Euro zusammen. Das sind im Durchschnitt 620 Euro pro steuerpflichtigem Spendenden. Damit nimmt Hückeswagen unter allen 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen Platz 87 ein.