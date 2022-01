Corona-Pandemie in Radevormwald : Nun gibt’s doch Tests in den Wupperorten

Yasminka Lukic und ihr Ehemann Dragan Lukic bieten jetzt auch Schnelltests und PCR-Tests am Siedlungsweg an. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Aus den Wupperorten hatte es immer wieder deutliche Kritik an der Tatsache gegeben, dass es nur im Radevormwalder Ortskern Testzentren gibt. Die Verwaltung hat in Abstimmung mit einem Anbieter jetzt kurzfristig ein Zentrum am Siedlungsweg eröffnet.

Für die Bürgerinnen und Bürger in den Wupperorten hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit einem Anbieter kurzfristig doch noch ein Corona-Testzentrum bereitgestellt. Wie Wolfgang Scholl, Leiter der Stabsstelle im Rathaus, mitteilte, haben die Testungen bereits am Dienstag begonnen: „Betrieben wird das Testzentrum für die Wupper im Bürgerzentrum der Stadt am Siedlungsweg von dem Unternehmen Coronapoint, das auch ein Testzentrum in der Schlossmachergalerie im Stadtzentrum unterhält.“ Die Tests sind möglich montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags, sonntags und an den Feiertagen von 9 bis 15 Uhr.

Aus den Wupperorten hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder deutliche Kritik an der Tatsache gegeben, dass es zwar im Radevormwalder Ortskern gleich drei Testzentren gibt, den Bürgerinnen und Bürgern aber kein einziges in den Ortschaften an der Wupper zur Verfügung steht. Durch die aktuellen Bestimmungen in der Pandemie ist das Vorweisen von negativen Corona-Tests wieder in mehr Lebenslagen notwendig, das gilt auch für geimpfte und genesene Personen.

INFO Am Mittwoch ist Impfaktion ohne Termin Impfaktion Am Mittwoch, 5. Januar, findet in der Begegnungsstätte im Gebäude am Siedlungsweg 24 eine Impfaktion statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Bürger werden gebeten, ihren Personalausweis mitzubringen. Das Impfteam des Oberbergischen Kreises steht von 10 bis 14 Uhr bereit. Ein weiterer Termin ist am Donnerstag, 13. Januar, ebenfalls von 10 bis 14 Uhr in den Jugendräume des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz.

Michael Ruhland, ein Einwohner der Wupperorte, hatte gegenüber unserer Zeitung auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass die Bürger vor Ort dafür extra nach Radevormwald fahren müssten – den Bus oder ein Taxi können sie nicht nehmen, denn auch dafür muss ein negativer Test vorgezeigt werden.

Die Kreisgesundheitsamt hatte noch am 30. Dezember mitteilen lassen, dass in Radevormwald keine weitere Teststelle vorgesehen sei. „Das hat wirtschaftliche Gründe. Es hat vor einiger Zeit eine Teststelle im Wupperort Vogelsmühle gegeben. Diese wurde aber nicht so frequentiert, dass es sich für den beauftragten Leistungserbringer gelohnt hat“, erklärte Iris Trespe, Sprecherin der Kreisverwaltung. Mit insgesamt 133 Teststellen sei der Oberbergische Kreis ohnehin flächendeckend gut versorgt.

Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamtes, kommentiert die Aussage des Kreises: „Wenn man ,versorgt’ sagt, dann ist das ist natürlich subjektiv.“ Für die Einwohner der Wupperorte sei das Fehlen eines Testzentrum durchaus ein Problem.

Aus diesem Grund sei die Verwaltung noch einmal aktiv auf die Betreiber des Testzentrums in Vogelsmühle zugegangen. Das Gebäude am Siedlungsweg, einst evangelisches Gemeindezentrum, nun Begegnungsstätte, ist im Besitz der Stadt und wird dem Unternehmen Coronapoint zur Verfügung gestellt. Die Stadt hofft, dass es an diesem Standort mehr Resonanz auf das Testangebot gibt, so dass es sich auch für die Betreiber rechnet.

Im März 2021 hatte der Inhaber der Bergischen Apotheke, Dr. Ralph Bültmann, ein Testzentrum am Schlossmacherplatz eröffnet. Parallel dazu konnten Bürgerinnen und Bürger sich im Schnelltest-Bus des Oberbergischen Kreises testen lassen. Derzeit gibt es neben dem Testzentrum der Bergischen Apotheke noch den Coronapoint an der Schlossmacherstraße 10 und das „Sun One“-Sonnenstudio an der Kaiserstraße 111.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Politik entschieden, die Corona-Schnelltests kostenpflichtig zu machen, in der Hoffnung, dadurch den Trend zu Impfungen zu befördern. Diese Kalkulation ging aber nicht auf. Inzwischen haben alle Bürger wieder einmal pro Woche das Recht auf einen kostenlosen Test.