Erdmöbel kommen : Haldern 2022 – das sind die ersten Bands

Schräge Truppe mit schrägen Texten: Die Band Erdmöbel kommt zu Haldern Pop 2022. Foto: Band

Haldern Die ersten Bands für das Haldern-Pop-Festival 2022 sind zu Weihnachten bekannt gegeben worden. Die meisten Künstler werden nur Eingeweihten etwas sagen, am bekanntesten ist vermutlich die Gruppe „Erdmöbel“.

Einer der ersten Kommentare zu den neuen Bands für Haldern 2022 war bezeichnend: „Ich kenne kaum etwas und das ist gut. Denn ich freue mich auf viele Entdeckungen.“ Ein typisches Statement für ein Festival, das schon immer auch eine große Entdeckungsreise war. Die Fans vertrauen den Machern, sind sicher, dass bei den Bands auf dem Reitplatz schon etwas dabei sein wird, das das Vertrauen rechtfertigt.

Auch diesmal werden die ersten Bands, die traditionell pünktlich zu Weihnachten bekannt gegeben wurden, nur ganz Eingeweihten etwas sagen. Am bekanntesten werden vielleicht noch Erdmöbel sein. Die Münsteraner Band, die inzwischen in Köln lebt, hat vor allem mit ihren schrägen deutschen Coverversionen bekannter Nummer-Eins-Hits für Aufsehen gesorgt. Da passt es, dass der Auftritt der Band in Haldern zu Weihnachten bekannt gegeben wurde. Schließlich haben Erdmöbel auch „Last Christmas“ von Wham gecovert – auf Deutsch wohlgemerkt. Das schräge Video ist die passende Einstimmung.

INFO Der Vorverkauf für das Festival läuft Zurück auf die Hauptbühne.⇥Foto: zel Foto: Latzel Die Karten Die Eintrittskarten gibt auf www.pop-ticket.de. Der Preis pro digitalem Drei-Tage-Ticket beträgt 162,80 Euro (inkl. Gebühren und Camping). Wer ein ein „richtiges“ Hardticket wünscht, muss 172,80 Euro bezahlen. Auch hier sind Gebühren und Camping inklusive, ebenso der versicherte Versand. Grid App Wie bereits beim Festival in diesem Jahr arbeitet Haldern Pop weiter mit der „Grid App“. Darüber lässt sich im Smartphone das Ticket verwalten. Zudem kann auf dem Festival damit etwa beim Verzehr bargeldlos bezahlt werden.

Nach den ersten Bestätigungen steht auf jeden Fall fest: Es wird wieder vielfältig und auch eine musikalische Entdeckungsreise durch verschiedene Nationen. Dabei sind Bands aus Russland (Softparis), USA (Low Cut Connie), Canada (Teke Teke) oder Österreich (Buntspecht). Bestätigt ist auch Anne Müller, die zusammen mit Lonely Dear den Soundtrack zum ersten Haldern-Trailer für 2022 liefert. Weiter bestätigt: Geese, Gilla Band, Anaïs Mitchell und Parquet Courts.

Weitere Bands werden folgen und es wird ohnehin spannend bleiben, wie der Festivalsommer aussehen wird. Schließlich hält Corona die Welt weiter im Griff. Alle Planung ist da schwierig.

Haldern versuchte auch in der Pandemie, immer ein Lebenszeichen zu geben. 2020 gab es zumindest eine digitale Variante mit einem live gestreamten Konzert unter anderem aus der Kirche in Haldern. 2021 schickten die Organisatoren die Fans dann auf pfiffige Pop-Wandertouren und Radrouten. Unterwegs gab es jede Menge Musik zu erleben. Gleichzeitig gab es kleine Gruppen und ausreichend Abstand, womit dieses Konzept auch in Corona-Zeiten wegweisend war.

Doch für die Organisatoren stand fest, dass sie mit den Bands zurück auf die große Bühne wollten. Aus den letzten zwei Jahren habe man viel gelernt. „Wir haben uns schon lange Gedanken darüber gemacht, wie es im kommenden Jahr weitergehen kann. Jetzt glauben wir, dass es richtig ist, wieder zur großen Bühne auf dem Reitplatz zurückzukehren“, hatte Stefan Reichmann vom Festivalteam gesagt, als vor gut einem Monat das Konzept für Haldern Pop 2022 vorgestellt wurde.

Das Open Air soll vom 11. bis 13. August 2022 stattfinden. Mit der großen Bühne auf dem Reitplatz, mit Camping und all den anderen Veranstaltungsorten wie St.-Georg-Kirche, Pop Bar und Spiegelzelt. Und nach Möglichkeit eben auch mit den üblichen 7000 Gästen.