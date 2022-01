Naturschützer in Radevormwald : Es war ein bewegtes Jahr im Wiebachtal

Radevormwald Für die Interessengemeinschaft Wiebachtal war 2021 von der Pandemie bestimmt. 2022 gibt es ein umfangreiches Programm. Es reicht von einer winterlichen Glühweinwanderung über Wanderungen für die Seele und der achten Bergischen Wanderwoche. Leiterin Sabine Fuchs blickt zurück – und nach vorn.

Im Herbst konnte sich die IG Wiebachtal an der Veranstaltungsreihe beteiligen. Obwohl die Pandemie organisierte Treffen in der Natur zeitweise unmöglich gemacht hat, haben Menschen in dieser Zeit in die Natur zurückgefunden. Das war auch im Wiebachtal zu spüren. „Der erneute Lockdown hat die Menschen wieder verstärkt in die Natur geführt. Spazierengehen, Wandern und Radfahren sind voll im Trend und so waren wieder viele Menschen im Wiebachtal unterwegs, um sich in der Natur zu bewegen, sich zu erholen und die Schönheit und die Stille des Waldes zu geniessen“, sagt Sabine Fuchs.