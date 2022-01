Zahlen in Radevormwald : Arbeitslosigkeit ging im Jahr 2021 deutlich zurück

Radevormwald Die Zahl der Erwerbslosen in Radevormwald ist im Dezember nahezu unverändert geblieben. Waren im November des vergangenen Jahres 698 Menschen ohne Arbeit, so wurden im vergangenen Monat 695 gemeldet.

„Trotz Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Lockdowns im Frühjahr hat sich der Arbeitsmarkt in unserer Region positiv entwickelt“, heißt es in der Jahresbilanz der Agentur für Arbeit in Bergisch-Gladbach, die für den Oberbergischen Kreis, den Rheinisch-Bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen zuständig ist. Der erfreuliche Trend sei in allen drei Regionen zu verzeichnen, im Oberbergischen Kreis sei der Rückgang allerdings am deutlichsten ausgefallen. Hier sank die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr um 8,4 Prozent im Vergleich zu 2020. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich gestiegen. Der Bestand an freien Arbeitsstellen lag im Jahresdurchschnitt bei 5115, somit 24,7 Prozent über dem Wert vom Vorjahr.