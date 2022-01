Corona-Pandemie in Radevormwald : Höhere Inzidenz, aber Zahlen vor Ort unverändert

Radevormwald/Oberberg Nach dem Jahreswechsel hat das Kreisgesundheitsamt am Montag erstmals wieder die aktuellen Corona-Infektionszahlen mitgeteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg ist stark gestiegen.

Allerdings sind die Zahlen der Infektionen in den Städten Radevormwald und Hückeswagen nahezu gleich geblieben, in Radevormwald sind wie vor Silvester 107 Menschen positiv auf das Virus SARS CoV-2 getestet, in Hückeswagen sind es 125, drei Fälle weniger als am 30. Dezember. In Wipperfürth sind aktuell 76 Menschen mit einem positiven Corona-Test gemeldet, ein Anstieg um sechs Fälle.