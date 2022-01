Angebote für Senioren in Radevormwald : „aktiv55plus“ lädt wieder ins Haus Hürxthal ein

Angebote für Senioren in Radevormwald

Radevormwald Der Trägerverein „aktiv55plus“ macht in der ersten Woche des neuen Jahres keine Pause, sondern lädt zu verschiedenen Angeboten ein.

(s-g) Am Donnerstag, 6. Januar, ist von 16 bis 18 Uhr erneut die Offene Sprechstunde zu Fragen rund um das Handy, Smartphone, Laptop und Tablet. QR-Code scannen? Eine SMS oder ein Foto zum neuen Jahr versenden? Manchmal steckt der Teufel im Detail und manchmal erschließt sich uns die Sprache in der Bedienungsanleitung nicht. Bei der Sprechstunde werden diese und andere Fragen von Ehrenamtlichen kompetent und freundlich beantwortet. Ort ist die Cafeteria im Haus der Begegnung (Hürxthal) am Schlossmacherplatz. Dort gelten derzeit die 2G-Regeln, es wird gebeten, die Nachweise unaufgefordert vorzuzeigen.