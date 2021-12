Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald : Ein Baum für Gaben und Wünsche

Radevormwald Bei frischen Waffeln beginnt am Donnerstag eine Weihnachtsaktion im Haus der Begegnung am Schlossmacherplatz. Der Fantasie, anderen Menschen eine Freude zu machen, sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Bürger, die etwas geben möchten, sind eingeladen, diese Gabe auf einem vorgedruckten Zettel zu notieren und in die Zweige des Baumes zu hängen. Der Fantasie, anderen Menschen eine Freude zu machen, sind dabei natürlich keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise kann man dazu einladen, jemanden den Weihnachtseinkauf nach Hause zu bringen, eine Fahrt in den Nachbarort anbieten, zu einem Getränk im Begegnungscafé einladen, einen Spaziergang unternehmen, Lernhilfe anbieten, ab und zu einen Brief zu schreiben, ein Zeitkontingent schenken – die Liste ließe sich sicherlich beliebig fortsetzen. Da ist auch ein bisschen Kreativität gefragt. Und genauso können andere Menschen ihre eigenen Wünsche notieren und an den Baum hängen. Vielleicht wünscht sich der eine oder andere einen Besuch, einen Telefonpartner fürs Wochenende, einen Mitmusikanten, Mitstreiter beim Auffrischen einer Fremdsprache oder jemanden, der beim gemeinsamen Kochen oder Backen mitmacht. Wenn etwas Materielles gewünscht wird, sollte es den Wert von sieben bis maximal zehn Euro nicht überschreiten, bitten die Organisatoren. Die Gaben- und Wünschezettel liegen vor Ort aus.