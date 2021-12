Trägerverein „aktiv55plus“ aus Radevormwald fördert soziale Kontakte : Weihnachtsbaum der Gaben und Wünsche

Radevormwald Bei Waffeln und heißen Kirschen wurde die Aktion des Trägervereins „aktiv55plus“ im Hürxthal eröffnet. Am Gaben- und Wünschebaum sollen Menschen zueinander finden, die sich gegenseitig helfen können.

Die Koordinatorin des Trägervereins „aktiv55plus“ hofft, dass an dem Gaben- und Wünschebaum Menschen zueinander finden, die sich gegenseitig helfen können. „Der Baum lädt dazu ein, dass Bürger, die etwas geben möchten, dieses Angebot formulieren und Bürger, die einen Wunsch haben, diesen ebenfalls teilen“, erläutert Kyra Springer. Sie denkt dabei nicht vorrangig an materielle Wünsche, sondern an Wünsche, die mit gemeinsamer Zeit erfüllt werden können. So könnte eine Gabe sein, einen Weihnachtseinkauf nach Hause zu bringen, eine Fahrt in einen Nachbarort anzubieten, einen gemeinsamen Spaziergang zu machen oder einen persönlichen Brief an jemanden zu schreiben. Die ersten Gaben, die den Baum erreichten, kamen am Donnerstag von Stefanie Braun. Sie bietet an, zusammen mit einer Seniorin, die Unterstützung braucht, auf eine Shopping-Tour zu gehen und ihr dabei zu helfen, nach neuen Outfits zu stöbern. Ihre zweite Gabe ist ein Museumsbesuch oder ein Ausflug in einen Zoo. Stefanie Braun hat sich auch um das Layout der Wunsch- und Gabenzettel gekümmert.