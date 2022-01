18-Jährige aus Radevormwald : Freiwilligendienst in der Kultur

Allegra Wimmershoff in den Räumen des Rotationstheaters in der Altstadt von Remscheid-Lennep. Die 18-Jährige möchte später Theaterwissenschaften studieren. Foto: rga

Radevormwald Allegra Wimmershoff aus Radevormwald engagiert sich nach ihrem Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium nun im Rotationstheater in Remscheid-Lennep. Bühnenkunst möchte sie auch zu ihrem Studienfach machen.

Sie füttert den neuen Instagram-Kanal, kümmert sich um internationale Musicalstars oder begleitet einen japanischen Kalligraphiekurs: Allegra Wimmershoff aus Radevormwald leistet seit August den Bundesfreiwilligendienst im Rotationstheater ab – und davon profitieren beide Seiten. „Da ich später Theaterwissenschaften studieren möchte, kann ich so ein Jahr lang mal hinter die Kulissen schauen“, erzählt die 18-Jährige, die 2021 ihr Abi auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Rade abgelegt hat. Und kommt dabei gleich in einen dreifachen Genuss. Denn in Lennep bündelt die Familie Schmidt gleich mehrere Künste unter deinem Dach: neben dem Rotationstheater auch die Musik- und Kunstschule sowie die Rotation. „Da ich selbst früher auf der Bühne stand und Gitarre spiele, ist es perfekt. Ich bin sehr froh, dass ich genommen wurde.“