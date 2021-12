Beratungsangebot in Radevormwald : Polizist gibt Tipps gegen Gauner

Norbert Hengstwerth ist Polizeibeamter im Ruhestand. Er bietet sein Wissen an, um Bürger zu beraten. Foto: Trägerverein aktiv 55 plus/Trägerverein Aktiv 55 plus

Radevormwald Norbert Hengstwerth berät Bürger persönlich und telefonisch. Der erfahrene Kriminalhauptkommissar im Ruhestand gibt im Auftrag des Trägervereins „aktiv55plus“ Bürgern Tipps, wie sie sich vor dreisten Machenschaften schützen können.

Norbert Hengstwerth, ein erfahrener Kriminalhauptkommissar im Ruhestand, bietet im Auftrag des Trägervereins „aktiv55plus“ in dieser Woche wieder seine Hilfe für Ratsuchende an. Er berät im persönlichem Gespräch Bürger, wie sie sich vor derartigen dreisten Machenschaften schützen können, bevor es geschieht und was zu tun ist, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist. Die Bürger sind eingeladen, ihre Fragen zu stellen, Informationen und Unterstützung einzuholen. Die Gesprächsinhalte unterliegen der Schweigepflicht und werden nur nach Absprache weitergegeben. Norbert Hengstwerth steht für ein persönliches Gespräch morgen, Mittwoch, 22. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr im Haus der Begegnung (Haus Hürxthal) am Schlossmacherplatz bereit oder unter Tel. 02195 606155.