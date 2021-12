Vorfall in Radevormwald : Einsatz der Feuerwehr auf Firmengelände in Krebsöge

Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Wupperorte Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwochvormittag wegen eines Vorfalls in Krebsöge alarmiert worden. Um 9.38 Uhr traf die Meldung ein, dass auf einem Betriebsgelände der Ortschaft Stoffe ausgelaufen und in die werkseigene Kanalisation geraten waren.

(s-g) Vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde der sich an der Oberfläche befindliche Stoff abgestreut und in die Kanalisation abgeschiebert, teilt die Feuerwehr mit: „Es bestand zu keinen Zeitpunkt eine Gefahr für die angrenzende Umwelt.“

Die Substanz wird von einer Fachfirma abgepumpt und entsorgt. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden, der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden. Vor Ort waren neben hauptämtlichen Kräften der Feuerwehr Radevormwald auch Mitglieder der Einheit Herbeck.