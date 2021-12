Rückblick auf 2021 : Dramatisches Jahr in Radevormwald

Radevormwald Ein fünffacher Mord erschütterte die Stadt. Ein Mann löschte seine Familie aus. Und es wurde an ein schreckliches Unglück vor 50 Jahren erinnert. Die Corona-Pandemie war auch in diesem Jahr wieder omnipräsent.

Januar

Ein Schuppen in der Ortschaft Beck im Norden von Radevormwald brennt nieder. +++ Steinmetz und Bildhauer Rolf Heinz stirbt mit 90 Jahren. Er schuf unter anderem den Brunnen am Schlossmacherplatz. +++ Schneefall sorgt für fünf Verkehrsunfälle. +++ Der Kreis verhängt wegen der hohen Inzidenz eine Ausgangssperre. +++ Die Kritik von Pfarrer Marc D. Klein am Gottesdienstverbot wird von Landrat Jochen Hagt und Bürgermeister Johannes Mans zurückgewiesen. +++ Die Stadt übernimmt die Anteile der Innogy.SE an den Stadtwerken und ist damit 100-prozentiger Eigner. +++ Xavier Hunault, ehemaliger Bürgermeister von Chateaubriant und Unterzeichner des Partnerschaftsvertrages mit Radevormwald, stirbt mit 97 Jahren. +++ Starker Schneefall schneidet die Ortschaft Wilhelmstal zeitweise ab. +++ Sana-Geschäftsführer Bernd Siegmund kündigt seinen Weggang an. Die Leitung des Krankenhauses übernimmt Svenja Eckl.

Februar

Ein 23-Jähriger unternimmt mit einem gestohlenen Traktor eine Zerstörungsfahrt durch die Innenstadt. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro. Ein Mann wird leicht verletzt. +++ Ein schreckliches Verbrechen bringt Radevormwald deutschlandweit in die Schlagzeilen: Ein Familienvater tötet seine Frau, seine beiden kleinen Töchter und seine Schwiegermutter. Anschließend legt er im Haus an der Elberfelder Straße Feuer und tötet sich selber. Als Motiv wird das Scheitern der Ehe genannt. Die Stadt steht unter Schock.

März

Das 40-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Radevormwald-Chateaubriant kann wegen der Corona-Pandemie nicht offiziell gefeiert werden. +++ Ein 63-jähriger Fußgänger wird auf der L 414 bei Dahlhausen tödlich verletzt. Der Fahrer des Unfallautos meldet sich erst am Tag darauf bei der Polizei und gibt an, er habe in der Dunkelheit geglaubt, mit einem Tier kollidiert zu sein. +++ Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Behler bestätigt, dass er nach Norddeutschland wechselt.

April

Polizeieinsatz in Vogelsmühle: Ein 39-Jähriger zertrümmert im Zorn seine Wohnung. Die Einsatzkräfte finden in der Wohnung Böller und selbstgemachte Laborate. +++ Unbekannte kippen in Wilhelmstal größere Mengen Müll ab. +++ Hubert Staratschek, lange Jahre engagiert im Freundeskreis Nowy Targ und in der katholischen Gemeinde St. Marien, stirbt mit 85 Jahren.

Mai

Die Politik billigt einstimmig den Neubau der beiden Grundschulen Bergerhof und KGS Lindenbaum. +++ Die Stadt kündigt der Hagener Firma Ranft, die an der Nordstraße die drei maroden Häuser abreißen sollte. Die Firma habe die Arbeiten einfach nicht weitergeführt. +++ Frank Marx, Vorsitzender des Runden Tisches gegen Rechts, stirbt mit 55 Jahren. +++ Mit einer Feierstunde auf dem Kommunalfriedhof wird der Opfer des Zugunglücks von Dahlerau gedacht, das sich 50 Jahre zuvor ereignete.

Juni

Ärger im Haus Hürxthal: Der Café-Betreiber muss gehen, da die Stadt die Hygienestandards bemängelt. +++ Die Stadt führt das Konzept des Car-Sharing ein. +++ Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel verabschiedet sich die lutherische Gemeinde vom Wartburghaus. Das Gemeindamt und die Evangelische Jugend ziehen um an die Krankenhausstraße. +++ Unbekannte zerstören die Sitzgruppe im Parc de Chateaubriant. +++ Letzter Schultag an der Städtischen Realschule nach 161 Jahren Geschichte.

Juli

Die Discounter-Kette Aldi beginnt mit der Erweiterung ihres Logistikzentrums im Osten der Stadt. +++ In der Nacht vom 14. bis 15. Juli werden die Wupperorte von einer Hochwasserwelle getroffen. Die Wupper-Talsperre ist wegen Starkregens übergelaufen. Viele Bewohner werden in der Nacht evakuiert und warten in der Grundschule Wupper auf ein Abklingen der Katastrophenlage. Zum Glück kommt kein Mensch zu Schaden. Ein Stück der Straße nach Oberdahl wird durch die Regenmassen weggeschwemmt. +++ An der Wupper-Talsperre wird Umweltalarm ausgelöst, weil durch das Hochwasser schädliche Stoffe ins Wasser gelangt sind. +++ Die Radevormwalder Bürger zeigen große Hilfsbereitschaft für die Betroffenen der Flut.

August

Ein 39-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Köln verantworten. Der Vorwurf: Er soll im Dezember 2020 in Dahlhausen seinen Bruder absichtlich überfahren haben. Dieser überlebte schwer verletzt. Am Ende lautet das Urteil auf sieben Jahre Haft. +++ Die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser macht sich ein Bild der Waldschäden im Wiebachtal. +++ Albert Niessen, der langjährige Dirigent des Radevormwalder Männerchores, stirbt mit 83 Jahren.

September

Bei einer umfangreichen Transporter-Kontrolle an der B 229 werden zwei Männer festgenommen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. +++ Die Abrissarbeiten an der Nordstraße werden mit einer neuen Firma rasch beendet. +++ Wechsel an der Spitze des Trägervereins „aktiv55plus“: Jörg Weber ist neuer Vorsitzender. Der Verein übernimmt das Hürxthal-Café. +++ Jugendamtsleiter Peter Horn kündigt seine Stellung nach Meinungsverschiedenheiten mit Bürgermeister Mans. Sein Nachfolger wird Jörn Ferner. +++ Bei der Bundestagswahl liegt die CDU in Radevormwald nur knapp vor der SPD. +++ In Honsberg findet erstmals ein großes Traktor-Treffen statt. +++ Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und die Sparkasse Wermelskirchen erklären, dass Gespräche über eine Fusion gescheitert sind. +++ Florian Weiskirch wird neuer Stadtwerke-Geschäftsführer.

Oktober

Sönke Eichner wird zum neuen Vorsitzenden des Stadtsportverbandes gewählt. +++ David Truszczinski wird neuer Quartiermanager für die Wupperorte. +++ Der Bürgerbus-Verein ehrt seinen 150.000. Fahrgast. +++ Das Pilotprojekt „Quartierbus“ wird mangels Erfolg beendet. +++ Marie Steinhauer wird die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Radevormwald. +++ Das Sturmtief Ignatz sorgt auch in Radevormwald für Einsätze. B 483 und L 414 müssen vorübergehend gesperrt werden. +++ Der neue Sportplatz auf der Brede wird feierlich eingeweiht. +++ Ein Sattelzug verunglückt nahe der Ortschaft Vogelshaus. Die B 483 bleibt für mehrere Stunden gesperrt.

November



Der Traktor-Amokfahrer erhält vor dem Amtsgericht Wipperfürth eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Den sechsstelligen Schaden muss er abbezahlen. +++ Die Sankt-Martinszüge finden trotz Corona statt, sowohl im Stadtkern wie in den Wupperorten. +++ Tobias Funk und Dana Humpert bilden die neue Leitung der Jugendfeuerwehr. +++ Bäder-Geschäftsführer Ronald Eden wechselt nach Lüdenscheid. Stadtwerke-Chef Weiskirch übernimmt auch diesen Betrieb.

Dezember