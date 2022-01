Ein Ausblick für Radevormwald : Das wird in der Stadt 2022 wichtig

Die drei Häuser an der Nordstraße, die jahrelang vor sich hin gammelten, sind verschwunden. In diesem Jahr wird voraussichtlich der Neubau des „WohnZimmers“ an dieser Stelle beginnen. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Wichtige Vorhaben in Radevormwald haben sich verzögert, doch in den nächsten Monaten sollen sie angepackt werden. Dazu gehören der Bau des neuen „WohnZimmer“ und der Breitbandausbau.

Corona-Pandemie Das Jahr beginnt genau wie 2021 mit dem Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus. Damals wurde gerade mit dem Impfen in den Seniorenheimen begonnen, ein Jahr später sind die Inzidenzen noch immer hoch, und die Omikron-Variante könnte eine noch größere Infektionswelle verursachen. In Radevormwald selber gibt es kein Impfzentrum, immerhin existiert diese Möglichkeit in Hückeswagen. Zudem wird in den Arztpraxen geimpft und es gibt mobile Impftermine. Wann die Pandemie in der Stadt versiegen wird, kann derzeit niemand sagen.