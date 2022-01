Kultur in Mettmann : Die Kulturvilla hat den Blues und noch mehr

Mettmann Wer spielt sich in die Gunst des Publikums? Ein italienisches Trio aus Verona legt Mitte des Monats in der Kulturvilla vor – und die Mettmann Allstars Band greift die Vorlage zum Ausklang des Monats auf. Hinzu kommen ein klassisches Piano und eine Holzpuppe mit besonders langer Nase.

Diese Zeiten brauchen Kultur und Seele. Mehr denn je. Da ist es gut, dass die Kulturvilla mit einem außergewöhnlichen Januar-Programm in das neue Jahr 2022 startet. Den ersten Akkord schlägt der israelische Meisterpianist Har-Zahav auf dem Konzertflügel an – er bringt Chopin und Debussy zum Klingen. Das Roberto Morbioli Trio trägt italienischen Blues nach Mettmann. In der „Kleinen Kulturvilla“ stapft Pinoccio wacker durch ein neues Abenteuer. Und zum Abschluss des bislang doch eher grauen Januars konzentriert sich die Mettmanner Allstars Band auf internationalen Rhythm & Blues, Soul & Jazz. Constanze Backes und Bodo Herlyn haben sich eines jedenfalls fest vorgenommen: Die Villa soll in diesen Tagen besonders hell und bunt leuchten.