Corona-Lage am Montag : Inzidenz im Kreis Mettmann kratzt an 300er-Marke

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt meldet für Montag 231 Neuinfektionen. Vor allem in einer Stadt steigen die Zahlen drastisch. Unser Überblick über die Corona-Lage am Montag.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 2545 Infizierte erfasst, 191 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 238 (+18; 22 neu infiziert), in Haan 184 (+12; 11 neu), in Heiligenhaus 147 (+15; 14 neu), in Hilden 247 (+14; 14 neu), in Langenfeld 228 (+18; 26 neu), in Mettmann 183 (+7; 11 neu), in Monheim 196 (+8; 15 neu), in Ratingen 553 (+12; 28 neu), in Velbert 458 (+65; 66 neu) und in Wülfrath 111 (+22; 24 neu). Das Gesundheitsamt meldet am Montag 231 Neuinfektionen.