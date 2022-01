Zerstörungswut in der Kalkstadt : Polizei sucht Zeugen für Vandalismus-Serie in Wülfrath

Am Kinder- und Jugendhaus wurde der Briefkasten wohl gesprengt. Foto: Stadt

Wülfrath Unbekannte haben zehn Rückwandscheiben und sieben Seitenscheiben von Bushaltestellen zerstört und zwei Briefkästen gesprengt. Die Stadt hat Anzeige erstattet – und eine Belohung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

(RP/hup) In seinem Grußwort an die Bürger zum Jahresbeginn hatte Bürgermeister Rainer Ritsche in der Rubrik „weniger erfreuliche Entwicklungen in der Stadt“ bereits über zunehmenden Vandalismus und abnehmenden Respekt gegenüber Mitmenschen berichtet. Respekt bedeute, die Würde und die Unversehrtheit einer Person oder einer Sache zu achten, so Ritsche.

Das neue Jahr ist noch keine Woche alt und es gibt schon wieder neue Respektlosigkeiten zu berichten: Zwischen dem 22. Dezember und dem 2. Januar sind im Stadtgebiet erhebliche Schäden an Buswartestellen und Briefkästen festgestellt worden, meldet die Verwaltung. Sie hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder Täterinnen führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Hinweise nehmen die Polizeiwache Wülfrath unter Telefon 9200-6180 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die noch unbekannten Täter haben in dem genannten Zeitraum eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Seiten- und/oder Rückwandscheiben der Bushaltestellen Siepchesfeld, Fahrtrichtung Wülfrath, Kiefernweg, Fahrtrichtung Wuppertal, Gymnasium Buchenweg, Fahrtrichtung Wuppertal, Goethestraße, Fahrtrichtung Innenstadt, Alte Ratinger Landstraße, Fahrtrichtung Wülfrath, Ringstraße, Fahrtrichtung Velbert und Hammerstein, Fahrtrichtung Wülfrath, wurden vollständig demoliert. Die Reparaturkosten für die insgesamt zehn Rückwandscheiben und sieben Seitenscheiben belaufen sich auf 8000 bis 10.000 Euro brutto, heißt es aus dem Rathaus.

Aber es wurden nicht nur Scheiben eingeworfen, sondern darüber hinaus auch die Briefkästen am Kinder- und Jugendhaus an der Schulstraße und am Familienzentrum Ellenbeek gesprengt. Den Sachschaden beziffert die Stadt in diesen Fällen auf jeweils 200 bis 300 Euro.

„Gegen die Zunahme respektlosen Verhaltens müssen wir zusammen arbeiten. Wir dürfen uns mit solchen Verhaltensmustern nicht abfinden und schon gar nicht vor ihnen kapitulieren“, hatte Ritsche in seinem Grußwort unterstrichen – und angekündigt, dass der Arbeitskreis „Gewaltprävention“ 2022 eine Kampagne für mehr Respekt in Wülfrath starten werde. Experten aus Stadtverwaltung, der Glaubensgemeinschaften, der Polizei, der Kriminalpolizei, der Caritas und dem SKFM würden sich, so der Plan, mit Aktionen für mehr Respekt, Toleranz und Zivilcourage einsetzen.