Kampf gegen Corona : So öffnet das Impfzentrum Haan 2022

Haan Der Kreis Mettmann hat das Zeitfenster für mögliche Impftermine im Januar nächsten Jahres jetzt bekanntgegeben. Das Haaner Impfzentrum in der ehemaligen Landesfinanzschule bietet dabei auch wieder Kinderimpfungen an.

Ab Januar kommenden Jahres öffnet die dezentrale Impfstelle in Haan (ehemalige Landesfinanzschule an der Kaiserstraße 10-14) von sonntags bis dienstags von 10 bis 18 Uhr. Dies gab die Verwaltung des Kreises Mettmann jetzt per Pressemitteilung bekannt.

An Tagen, an denen Kinderimpfungen ab 14 Uhr stattfinden, werden Erwachsene in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr geimpft. An Wochenenden, an denen Kinder ab 11 Uhr geimpft werden, gibt es für die Erwachsenen von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.