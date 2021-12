Pandemie in Mettmann : Kreis Mettmann impft auch 2022 die Kinder

KREIS METTMANN Für Corona-Schutzimpfungen der fünf bis elf Jahre alten Kinder gelten besondere Vorschriften. Und es gibt gesonderte Termin. Wir haben die Details für die kommenden Tage zusammengetragen.

An Tagen, an denen Kinderimpfungen ab 14 Uhr stattfinden, werden Erwachsene von 10 bis 13.30 Uhr geimpft. An Wochenenden, an denen Kinder ab 11 Uhr geimpft werden, werden Erwachsene von 16 bis 18 Uhr geimpft.