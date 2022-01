Peckhauser Straße in Mettmann : Das Nadelöhr geht in die Verlängerung

Düsseldorf Die Dauerbaustelle Peckhauser Straße sollte eigentlich längst erledigt sein. Nun bleibt sie bis März 2022 erhalten. Die Stadtwerke begründen das mit „Lieferengpässen auf der Baustelle“.

Der Bagger steht still bis Montag, 10. Januar. Zum Ärger vieler Metzkausener taktet die Baustellenampel stur vor sich hin. Gearbeitet wird nicht auf der Dauer-Stau-Baustelle Peckhauser Straße. Kurz vor Weihnachten legte die Netzgesellschaft Düsseldorf den Mettmannern dieses Geschenk unter den Christbaum: Man werde drei Monate länger als ursprünglich geplant an der Verlegung neuer Wasserleitungen arbeiten müssen. Ursprünglich sollte die Engstelle noch im alten Jahr verschwinden. Nun wird sie bis März bleiben. Mindestens.

„Pandemiebedingt erfahren wir derzeit immer wieder Lieferengpässe, die sich auch auf Baustellen bemerkbar machen können. Die Baustelle an der Peckhauser Straße konnte so vor der Winterpause des Tiefbau-Unternehmens nicht fertiggestellt werden. Deshalb geht es erst am 10. Januar weiter“, erläutert eine Sprecherin der Stadtwerke Düsseldorf . Sie verbindet dies mit einem Hinweis: „In der Vergangenheit kam es immer wieder zu erheblichen Wasserrohrbrüchen, die teilweise zu Vollsperrungen der Fahrbahn geführt haben. Deshalb werden sämtliche Wasserleitungen im Bereich der Peckhauser Straße modernisiert.“

„Die Verkehrsführung erfolgt immer in Abstimmung beziehungsweise gemäß den Vorgaben der Stadt Mettmann“, spielt die Sprecherin der Stadtdüsseldorf den Ball zurück in die Kreisstadt. Bei Stadtsprecher Thomas Lekies klang das im September anders: „Die Ausgestaltung einer solchen Baustelle wird vom Auftraggeber und den Baufirmen festgelegt, in diesem Fall also von der Netzgesellschaft. Die Stadt unterstützt bei der Verkehrsführung.“