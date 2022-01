Arbeitsmarkt in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Anstieg bei den Anträgen auf Kurzarbeit

Der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann blieb zum Jahresende stabil. Die Arbeitslosenquote betrug 6,2 Prozent. Allerdings sorgen die aktuelle Corona-Welle und Lieferprobleme für Skepsis.

Der Chef der Agentur für Arbeit, Karl Tymister, ordnete die Entwicklung so ein: „Der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann startet stabil in das neue Jahr 2022. Unternehmen meldeten im Dezember nochmals über 700 freie Stellen. Damit sind aktuell 3075 Stellen vakant. Die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken. Mögliche Auswirkungen der Verschärfungen der Corona-Maßnahmen ab dem 28. Dezember können sich erst ab Januar zeigen. Sie fallen dann mit dem typischen Anstieg der Winterarbeitslosigkeit zusammen.“ Tymister bereitet sich auf einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu Beginn des Jahres 2022 vor.

Er verweist auf den bereits jetzt feststellbaren Anstieg bei den Anträgen auf Kurzarbeitergeld. Die Ursachen hierfür könnten sowohl bei der Corona-Pandemie als auch bei den aktuellen Störungen der Lieferketten liegen. Generell sieht Tymister in den Kurzarbeiter-Regelungen „wichtige Rettungsanker auch in der aktuellen Pandemiewelle“. Ob die Unternehmen von der beantragten Kurzarbeit tatsächlich Gebrauch machen, hängt jeweils von der tatsächlichen Auftragslage auf.

Arbeitslosenzahlen in Wermelskirchen : Der Arbeitsmarkt in der Stadt erholt sich langsam

Bei der nach Branchen aufgeschlüsselten Statistik sind zurzeit im Kreis Mettmann besonders viele Arbeitssuchende in den Sparten Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit unterwegs – im Verhältnis zu den in diesem Bereich angebotenen Stellen. Tendenziell schlechtere Aussichten auf einen neuen Job haben zudem Arbeitnehmer in den Bereichen Buchhaltung, Recht, Verwaltung und Organisation. Deutlich günstiger stehen die Chancen dem Arbeitsmarktbericht zufolge in den Bereichen Gesundheit, in den Bauberufen und bei der Informatik.