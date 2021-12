Idee stammt von Marco Launert : Ein neues Pop-Projekt entdeckt die Klimakrise

Hamminkeln Marco Launert von der Rockschule Hamminkeln hat ein Kultur-Bündnis geschmiedet, das sich aktuelle Themen vornimmt. Das Großprojekt für Kinder und Jugendliche startet jetzt. Highlight und Abschluss ist eine Show.

Auch das Netzwerk, das der Hamminkelner gesponnen hat, ermöglicht das Projekt. Denn seit 2018 besteht das von Launert initiierte Bündnis aus den Vereinen Diesdas (Bocholt) und Kultur-Künste-Kontakte (Emmerich) sowie dem Vogelhaus (Bocholt) und seiner Rockschule mit Sitz in Hamminkeln. Dieser Zusammenschluss bildet die Basis für eine Vielzahl von Musikprojekten am Niederrhein, die über das Praxismodul Pop to go bereits über tausend Kinder und Jugendliche erreichte und förderte. Pop to go ist in der Selbstbeschreibung des Bundesverbands Popularmusik (BVPop e.V.) ein Programm, das „bei der ständigen Begleitung durch Popularmusik mitten im Leben eines jeden ansetzt“.