In der Quirinusbasilika : Neusser Kammerorchester mit ambitioniertem Konzert

Neuss Joachim Neugart hatte sich mit der 5. Sinfonie des Komponisten Anton Bruckner schwere Kost für die Silvester-Darbietung in der Quirinusbasilika vorgenommen.

Die Stammbesetzung des NKO, das längst durch Konzertreisen in alle fünf Kontinente zum exzellenten Werbeträger der Stadt geworden ist, reicht für ein Kolossalgemälde à la Bruckner nicht. Joachim Neugart erweiterte das Orchester symphonisch auf 65 Musiker. Viele ehemalige Mitglieder des NKO, die Berufsmusiker geworden sind, kamen Ende Dezember zu Intensivproben nach Neuss, dazu band der Orchesterleiter mehrere Instrumentalisten, die derzeit ihr Musikstudium in Düsseldorf absolvieren, in das Projekt ein. So konnte Bruckner originalgetreu zelebriert werden. Alleine für das bedeutende Blech konnten drei Trompeten, drei Posaunen und eine Basstuba gewonnen werden, fünf Kontrabässe sorgten neben sechs Violoncelli für ein stets makelloses Fundament ebenso wie die vier Hörner unter den Holzbläsern. An der Pauke saß mit Bärbel Hammer-Schäfer eine der immer noch zu wenigen Paukistinnen in Deutschland. Sie war bereits öfter in Neuss, zuletzt mit dem Barockensemble „Concert Royal Köln“ beim Silvesterkonzert 2017.