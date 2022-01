Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Irische Musik zum Jahresanfang

Hückeswagen Die Gruppe „Fragile Matt“ sorgt am kommenden Samstag für einen Irish-Folk-Abend im Kultur-Haus Zach. Zum neunten Mal gastiert die Formation in Hückeswagen und entführt musikalisch auf die grüne Insel.

Kaum hat das neue Jahr begonnen, da startet auch schon das Programm im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. Den Auftakt bestreitet die Gruppe „Fragile Matt“ mit einem Irish-Folk-Abend am Samstag, 8. Januar, 20 Uhr. Mit mehrstimmigen Gesang präsentiert die Band irische und schottische Tunes, die immer auch ein Stück irischer Seele transportieren. Die Musik reicht von Liebesballaden über Lieder um und über den Whiskey bis hin zu Balladen und Heldenliedern der irischen Freiheitskämpfer. Die Band „Fragile Matt“ wurde 2008 in Doolin (Irland) von dem Iren David Hutchinson gegründet und ist mit ihrer Musik in Deutschland, Holland und Irland unterwegs. Während einer stürmischen Nacht wurde „Fragile Matt“ in einer irischen Kneipe geboren. Der Name stand auf einem abgenutzten Akkordeonkoffer, auf den sein 82-jähriger Besitzer seinen Vornamen geschrieben hatte (Matt), genau unter den Hinweis ‚zerbrechlich‘ (fragile).