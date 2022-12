Blaulichtticker im Erkelenzer Land Wieder Brandstiftung am Tagebaurand

Wieder Feuer am Tagebaurand Am späten Freitagabend stand am Rand des Tagebaus Garzweiler erneut Eigentum des Tagebaubetreibers RWE in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Mitarbeiter des RWE-Werkschutzes um 21.54 Uhr, dass ein auf einem Acker bei Holzweiler stehender Stromkasten durch Unbekannte in Brand gesteckt worden war. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Stromkasten wurde dabei stark beschädigt und es entstand Sachschaden. Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatten am Tagebau eine Trafostation und mehrere Stromkabel gebrannt. Auch dort hatte die Werksfeuerwehr die Brände gelöscht. Über die Täter ist bislang nichts bekannt, es liegt allerdings nahe, dass sie aus dem Umfeld der in Lützerath lebenden Aktivisten stammen. Am Dienstag hatte RWE den vor dem Abriss stehenden Ort vom Stromnetz getrennt, Aktivisten hatten daraufhin von einer „Provokation“ gesprochen.