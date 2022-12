Grüne im Kreis Heinsberg fordern Land soll auf umstrittene L 364n verzichten

„Die betroffenen Acker- und Waldflächen dürfen aus Umwelt- und Klimaschutzgründen auch in Zukunft nicht für den Bau der verzichtbaren L364n verwendet werden“, fordern die Grünen in ihrem Schreiben an den Verkehrsminister. Und weiter: „Durch den Bau der L 364n würde eine 80 Meter breite Schneise durch eines der wenigen Waldgebiete in Hückelhoven geschlagen.“ Der Straßenverkehr im Kreisgebiet müsse perspektivisch ohne größere Straßenneubauten auskommen, die mit den landesweiten Zielen zur Begrenzung der Flächenversiegelung überdies schwerlich vereinbar seien, so die Grünen. Um den Herausforderungen der Mobilität zu begegnen, seien andere Konzepte gefragt. Darüber hinaus sehen die Grünen die Fortführung der Straße östlich von Hilfarth über die Rur äußerst kritisch: „Diese Rurquerung bedeutet nicht nur eine extreme ökologische Belastung der Rurauen, sondern ist auch mit einer hohen finanziellen Belastung der Stadt Hückelhoven und des Landes verbunden.“