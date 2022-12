Kristallisationspunkt der Klimaproblematik Polizei macht sich „Bild von der Lage“ in Lützerath

Eine Hundertschaft der Polizei ist am Montagmorgen durch das von Aktivisten besetzte Dorf Lützerath am Tagebau Garzweiler gegangen. Die Beamten, die mit schwerer Montur inklusive Schlagstöcken und Einsatzschilden unterwegs waren, wollten sich nach eigenen Angaben „ein Bild von der Lage“ in dem Weiler machen, wie sie mitteilten. Ein Sprecher sprach von einer „Ortsbegehung“, bei der Lützerath auf den asphaltierten Wegen umrundet worden sei. In das Aktivistencamp, in dem derzeit nach Angaben der Besetzer knapp 100 Menschen leben, sind die Polizisten nicht gegangen. Der Einsatz fand im Schneetreiben statt.