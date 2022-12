Nachholspiel in der Kreisliga vor langer Winterpause VfJ Ratheim kann die rote Laterne noch an Wegberg geben

Hinzu kommt der aktuelle Negativtrend. Den letzten Punktgewinn verzeichnete Ratheim durch ein 2:2-Unentschieden beim SC Selfkant – das war am 2. Oktober. Über einen Sieg konnten sich die Jungs von Sven Ingendorn in dieser Spielzeit überhaupt erst einmal freuen. Ende September wurde der SV Golkrath mit 5:1 nach Hause geschickt, und die Mannschaft zeigte, dass sie das Fußballspielen eigentlich nicht verlernt hat. So ungünstig die Ausgangslage scheint, so könnte der VfJ Ratheim mit einem Sieg am Sonntag, für ein besseres Gefühl vor der Winterpause sorgen. In der Rückserie müsste dann allerdings eine Serie gestartet werden, um aus dem Keller zu kommen.