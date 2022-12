Buslinien im Kreis Heinsberg Westverkehr passt Fahrpläne zum Winter an

Sämtliche Informationen gibt es gebündelt im neuen Fahrplanbuch der West. Gegen eine Schutzgebühr von 3,50 Euro ist es erhältlich in den Kundencentern in Geilenkirchen und Erkelenz, die jeweils direkt am Bahnhof zu finden sind, sowie in den Verkaufsstellen der West. Wie in den vergangenen Jahren ist auch eine Lose-Blatt-Sammlung für 2,50 Euro erhältlich. Alle Infos gibt es auch digital unter west-verkehr.de.