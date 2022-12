Heinsberger Kreistag Anfragen zur Digitalisierung und zur Frauenberatung

Eine Antwort will die Kreisverwaltung in der nächsten Sitzung des Kreistags am Dienstag, 20. Dezember, liefern. Dort wird es auch eine Antwort auf eine Anfrage der SPD- sowie FDP-Fraktion zum Thema Frauenberatungsstelle und Frauenhaus geben. Da die NRW-Landesregierung in den aktuellen Haushaltsberatungen beabsichtige, eine Förderung in der Frauenberatungsinfrastruktur vorzunehmen, die für den Kreis Heinsberg eine Kürzung von 1,85 Millionen Euro bedeuten würde, gleichzeitig aber die Einführung einer Förderung für eine weitere Fachkraft in jedem Frauenhaus vorgesehen sei, sei ein aktueller Sachstand zur Finanzierung dieser Bemühungen nötig, argumentieren die Fraktionen.