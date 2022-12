Schlechte Beschilderung und Wildwuchs FDP will den Reitsport in Geldern stärken

Die FDP-Fraktion hat einen Antrag zur besseren Pflege und Beschilderung der Reitwege und zur generellen Stärkung des Reitsports in Geldern gestellt. In dem Antrag fordern die Liberalen unter anderem, die Ausweisung der Wege zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern, die Wege von wuchernden Pflanzen zu befreien und in festen Intervallen zu pflegen.