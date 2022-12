Kochgeschichte im Erkelenzer Land So isst man zwischen Wurm und Schwalm

Viele Sinneseindrücke bleiben in Erinnerung, manchmal für Jahre überdeckt, dann reicht wieder ein Stichwort oder ein kleiner Reiz, um beispielsweise Geschmäcker wieder voll präsent zu haben. Ulrich Hollwitz will weder frühere Erziehungsmethoden auferstehen lassen, noch will er belehrend wirken, er möchte einfach mehr Bewusstsein für die täglichen Lebensmittel wecken, und schon gar nicht „früher war sowieso alles besser“ propagieren. Wiederentdecken kann man es auch nennen, oder Neuentdecken für die mit der (Un-)Gnade der späten Geburt. Lebensmittel in Geschichten verpackt aus Zeiten, in denen es sie unverpackt im Laden, in der Metzgerei, in der Bäckerei gab, die „Rohlinge“ für die Brötchen noch nicht aus Frankreich oder Ostasien kamen.