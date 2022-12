Nachhaltigkeit am Niederrhein 20.000 Euro aus Windkraft-Stiftung

Davon speisen sich 16.074,80 Euro prozentual aus den jährlichen Erträgen der Windenergieanlagen und werden gemeinsam von den drei Betreibergesellschaften (Bürgerwind Kerken-Poelyck UG & Co. KG, Bürgerenergie Kerken UG & Co. KG und SL Windpark Kerken-Eyll GmbH & Co.KG) aufgebracht. Die SL Natur Energie Unternehmensgruppe stockt den Betrag auf 20.000 Euro auf. Über die Verteilung unter den Bewerbern entscheidet ein Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam mit Bürgermeister Dirk Möcking. „Mit ihrer Entscheidung zur Errichtung von acht zusätzlichen Windenergieanlagen leistet die Gemeinde Kerken einen weiteren aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele und profitiert darüber hinaus von den Erträgen aus dem Verkauf der erzeugten Energie. Die Erträge aus der Windenergie stehen Kerkener Vereinen und Organisationen für ihre Projekte zur Verfügung – eine Win-win-Situation also für das Klima und für unsere Bürgerinnen und Bürger“, ist Bürgermeister Möcking überzeugt. „Dass auf diesem Wege nun auch diejenigen, die nicht direkt in den Windpark Kerken investieren konnten oder wollten, von den Wind-Erträgen profitieren, freut uns sehr“, erklärt Milan Nitzschke, Geschäftsführer der SL Natur Energie Unternehmensgruppe. „Die steigenden Energiepreise treffen alle, doch Vereine, die auf Spenden angewiesen sind, und Familien, die ohnehin schon aufs Geld achten müssen, am härtesten. Mittels der Stiftung möchten wir die Menschen in Kerken und ihr lebendiges Vereinsleben unterstützen und ihnen für ihr Engagement für die Energiewende danken.“ Ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung aus dem Anlagenbetrieb bleibe so nämlich vor Ort und das ist Nitzschke wichtig, denn die Energiewende funktioniere nur als Gemeinschaftsprojekt.