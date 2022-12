Blaulichtticker im Erkelenzer Land Betrüger erbeutet per Whatsapp vierstelligen Betrag

Roller gestohlen Auf der Hilfarther Straße in Hückelhoven und der Hochstraße in Schaufenberg haben Unbekannte am Mittwoch zwei Motorroller gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Roller in Hückelhoven zwischen 1 Uhr nachts und 10.40 Uhr gestohlen worden, der in Schaufenberg zwischen 13 und 16.45 Uhr.