Rückrunde startet erst wieder im März So überbrücken die Fußballteams am Mittelrhein die lange Winterpause

Guido Dürbaum, zweiter Vorsitzender und Sportlicher Leiter des SC 09 Erkelenz, blickt dem langen spielfreien Zeitraum gelassen entgegen: „Die Pause finde ich angebracht. Nach dem ganzen Coronastress und der anstrengenden Hinrunde in der höheren Liga, (Anm. der Red. Erkelenz ist Aufsteiger in die Bezirksliga) haben die Jungs sich diese Pause verdient. Und die sind in der Zeit ja auch nicht beschäftigungslos. Spielen gleich drei Hallenturniere. So am 3. Januar in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle den sogenannten „Sparkassen-Cup“, dann beim von uns ausgerichteten ERKA-Cup – vom 6. bis 8. Januar – und am 15. Januar die von Sparta Gerderath verantwortlich organisierte Stadtmeisterschaft, beide Turniere auch in der Karl-Fischer-Halle. Und in die lange Punktspielpause fällt ja auch die Karnevalszeit. Da ist an Fußballspielen eh nicht zu denken“.