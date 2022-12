Judokämpfer aus Erkelenz Medaillenregen für JSC-Nachwuchs in Herzogenrath

Alexander Holz (-31,5 kg) ging sehr motiviert in seine Kämpfe rein, mit dem Willen, mindestens einen zu gewinnen. Dieses Ziel erreichte er bei einem souveränen Sieg und zwei knappen Niederlagen. Das brachte ihm am Ende die Bronzemedaille ein. Ebenfalls Bronze holte sich Henrik Schiffer (-37,9 kg). In seinen Kämpfen war er dominant am Boden, konnte in seinen ersten beiden Kämpfen sowohl Techniken durch Beinklammer verteidigen als auch angreifen, um den Gegner zu halten. Dennoch gingen beide Begegnungen an seine Gegner. Im dritten Kampf setzte er dann aber die Taktik sehr gut um und sicherte sich am Ende Platz drei.